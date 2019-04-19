انت الان تتابع ترامب بحث مع حفتر "رؤية مشتركة" لليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب والمشير خليفة حفتر

بحث الرئيس الاميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع مع المشير خليفة حفتر الذي تشن قواته هجوما للسيطرة على طرابلس، جهود "مكافحة الارهاب" و"رؤية مشتركة" لليبيا، كما أعلن البيت الابيض.

وأفاد المكتب الصحافي للبيت الابيض أن ترامب وحفتر تحادثا الاثنين "لبحث الجهود المستمرة في مكافحة الإرهاب والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وأضاف البيان أن ترامب "اعترف بدور المشير حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وضمان أمن موارد ليبيا النفطية".

وخلال المكالمة الهاتفية، "ناقش الاثنان رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي".

ولم يوضح البيت الأبيض سبب تأخره في نشر خبر الاتصال الهاتفي.

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تشن قوات المشير حفتر هجوما منذ الرابع من نيسان/أبريل للسيطرة على طرابلس في خطوة تهدد بإغراق البلد في اضطرابات أوسع.

والخميس، عارضت روسيا والولايات المتحدة مسعى بريطانيا في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وإذا كانت معارضة روسيا امرا متوقعا، الا ان معارضة واشنطن تثير اهتمام الدبلوماسيين. فهل حدث ذلك بتأثير مصر والسعودية والإمارات التي تدعم حفتر؟ أم أنها "تخوض مفاوضات مع الجانبين"؟ كما تساءل أحد الدبلوماسيين.

والجمعة، قال دبلوماسي أن المحادثة الهاتفية بين ترامب وحفتر "توضح الأمور" حول الموقف الأميركي، في إشارة ضمنية إلى الدعم الذي يبدو أن الولايات المتحدة تقدمه للمشير حفتر.