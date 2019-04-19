المعارضة السودانية ستعلن أسماء مرشحين لقيادة مدنية خلال اعتصام يوم الأحد

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال قيادي بارز في المعارضة السودانية لرويترز إن المعارضة ستطرح خلال اعتصام يوم الأحد قائمة مرشحين أغلبهم تكنوقراط لتشكيل مجلس سيادي مدني مؤقت يتولى شؤون البلاد.

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وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن أغلب أعضاء المجلس المقترح سيكونون من المدنيين مع بعض المشاركة من الجيش.

وتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل نيسان وسط مظاهرات حاشدة في البلاد.

ويضغط المتظاهرون لتسليم السلطة سريعا للمدنيين.