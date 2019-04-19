شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المشاركون فى الاستفتاء بالخارج نقلوا صورة حضارية لشعب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدار النائب شريف فخرى عضو مجلس النواب ومستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والمهندس إسماعيل أحمد على رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، غرفة عمليات الاتحاد من خلال أعضائه فى نحو 43 دولة ونحو 175 رابطة للمصريين بالخارج منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال النائب شريف فخرى، عضو مجلس النواب، فى بيان اليوم الجمعة، إن الاتحاد تابع سير الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في العديد من الدول بدءاً من نيوزلندا ثم الصين ثم الكوريتين، وصولاً إلي سفارات مصر فى الدول العربية ومنها السفارة المصرية في مسقط "سلطنة عمان"، والسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، والسفارة المصرية بالكويت، واستقبال الناخبين فيها.

وأضاف فخرى، إن الحضور الذين شاركوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، نقلوا الصورة الحضارية لشعب مصر، كما تعودنا منهم، وفرحة المصريين بكل استحقاق وطنى لمستقبل أفضل لمصر والمصريين.

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