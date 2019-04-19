شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء: عملنا يمتد إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن عقيل، عن خطة البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية - مصر- 2019، لافتا إلى أن البعثة ستنتشر فى 14 محافظة مصرية، ووجود مترجمين ومنسقين محليين بالمحافظات، بالإضافة إلى الراصدين المتواجدين بغرفة العمليات المركزية لتلقى التقارير.

وأوضح عقيل، أن البعثة على مدار 3 أيام التصويت ستصدر 3 بيانات يوميا تكشف عن اللجان التى تم زيارتها ومراكز الاقتراع ونتائج عملية المتابعة بشكل يومى، لافتا إلى أن البعثة ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل للإعلان عن التقرير المبدئى لعملية المتابعة.

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وأضاف عقيل، خلال المؤتمر الصحفى للبعثة ، اليوم الجمعة ، أن مؤسسة ماعت توافقت مع الشركاء الدوليين على المتابعة الدولية للتأكد من توافر المعايير الدولية للانتخابات والاستفتاءات، ووجه الشكر للشركاء الدوليين لثقتهم فى مؤسسة ماعت كشريك محلى، مضيفا أنه تم الاتفاق أيضا على أن هذه البعثة ليست مختصة بمتابعة الاستفتاء فى مصر فقط بل سيمتد عملها إلى دول عربية وأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

ويتكون التحالف من 3 منظمات دولية ومنظمة مصرية لمتابعة الاستفتاء على تعديلات دستور 2014 ، ويضم منظمات من 3 قارات هي أوروبا وأفريقيا وأسيا، حيث يتكون التحالف من منظمات "إيكو" الأوربية من اليونان، ومنتدى جالس الأفريقية من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود الآسيوية من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.

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