شكرا لقرائتكم خبر عن كمال الجنزورى يوجه رسالة للمصريين بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق رسالة للشعب المصرى فى شأن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أكد فيها على ضرورة أن يشارك الجميع غداً، وأن يأخذ كل شخص حقه الدستورى ويؤديه خاصة فيما يتعلق بالدستور، لننقل للعالم رسالة، بأن المصريون حريصون على أداء حقوقهم فى المشاركة السياسية.

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وأضاف "الجنزورى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن التعديلات الدستورية سيترتب عليها العديد من مشروعات القوانين التى سيتم وضعها بعد ذلك لاستكمال مرحلة الإصلاح، مشدداً على أن الفترة الراهنة تفرض علينا ألا نتكاسل، بل أن نتواجد بكثافة ونؤدى دورنا فى المشاركة، أياً كان رأينا فى التعديلات المطروحة.

وتابع رئيس وزراء مصر الأسبق فى رسالته: "مينفعش حد يقول للشباب ما تنزلش، اللى مش هينزل يقعد ساكت، أنا أقول للشباب دى بلدكم وأنتم تمثلون العدد الأكبر فيها، أنتم الشريحة الأساسية التى من المفترض أن تكون أحرص أن تؤدى دورها غداً فى الاستفتاء، والمرأة المصرية هى نصف المجتمع، ولها دورها الواضح فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وظهورها بأداء دور حقيقى فى العمل السياسى مهم للغاية".