تمثالان للرئيسين السيسي وعبد الناصر يزينان متحف الشمع في صربيا

كتب- محمد وديع

شارك سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلى في احتفالية كبيرة نظمها متحف شمع مدينة ياجودينا في صربيا، بمناسبة إقامة تمثالين للرئيس عبد الفتاح السيسي وللرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالمتحف.

شارك في الاحتفالية أيضًا النائب الأول لرئيسة الوزراء وزير الخارجية إيفتسا داشيتش وبمبادرة مشتركة لرئيس الجمعية النيابية لمدينة ياجودينا "دراجان ماركوفتيش بالما" مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر في إطار التوأمة مع مدينة "مرسى علم" التي تم التوقيع عليها العام الماضى.

وثمن "الجويلى" في كلمته الافتتاحية، مبادرة متحف شمع مدينة...