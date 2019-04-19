اتصل محافظ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جودة، بكل من قائد ​منطقة البقاع​ في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد ربيع مجاعص، المدير الاقليمي لمصلحة الأشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار، والمدير الاقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، معطيا توجيهاته لاتخاذ التدابير المناسبة خلال المنخفض الجوي الذي يضرب ​لبنان​. وطالب أبو جودة المواطنين باتخاذ الحيطة أثناء سلوكهم ​الطرقات الجبلية​، والالتزام بتعليمات عناصر قوى الأمن الداخلي حفاظا على سلامتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع أوعز باتخاذ تدابير مواكبة للمنخفض الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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