الدفاع المدني: انقاذ مواطنين على طريق ترشيش زحلة وتسهيل المرور

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، ان عناصر ​الدفاع المدني​ عملوا على سحب 4 سيارات و3 آليات من نوع بيك آب وانقاذ مواطنين وازالة ​الثلوج​ التي تراكمت على طريق ترشيش- زحلة، وذلك لتسهيل ​حركة المرور​ وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.

كما أعلنت أن عناصر الدفاع المدني عملوا عند الساعة الرابعة والربع عصرا، على سحب مياه الأمطار التي اجتاحت منزلا في ​مجدل عنجر​ ​البقاع​ية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت المديرية عن نقل عناصر من الدفاع المدني جثة رجل من التابعية السورية الى ​مستشفى​ البقاع الحكومي من على طريق دير زنون في رياق في البقاع.