الدفاع المدني: انقاذ مواطنين على طريق ترشيش زحلة وتسهيل المرور

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، ان عناصر الدفاع المدني عملوا على سحب 4 سيارات و3 آليات من نوع بيك آب وانقاذ مواطنين وازالة الثلوج التي تراكمت على طريق ترشيش- زحلة، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.
كما أعلنت أن عناصر الدفاع المدني عملوا عند الساعة الرابعة والربع عصرا، على سحب مياه الأمطار التي اجتاحت منزلا في مجدل عنجر البقاعية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت المديرية عن نقل عناصر من الدفاع المدني جثة رجل من التابعية السورية الى مستشفى البقاع الحكومي من على طريق دير زنون في رياق في البقاع.
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