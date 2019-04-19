Nbn: الأحوال الجوية المتقلبة يقابلها أحوال مالية يتم السعي لتقويم إعوجاجها

لفتت مقدمة السابعة مساءً من تلفزيون nbn ، الى ان بين نيسان وأيار شتاء ثانٍ، ثلوج أقفلت طرقات جبلية يرافقها تساقط حبات البرد و​الأمطار​ الغزيرة ونسمات الربيع حملت صقيعاً يوحي بعودة فصل الشتاء، هذا لأنه "بهالبلد، كل شي بيصير، ​الأحوال الجوية​ المتقلبة يقابلها أحوال مالية يتم السعي لتقويم إعوجاجها عبر موازنة أعلن وزير المال ​علي حسن خليل​ إتمام جميع واجباته وإنجازها بشكل كامل مع كل التعديلات والأرقام.

ذاب ثلج الروايات المفبركة والإتهامات الباطلة حول مضمون مشروع ​الموازنة​ وتخفيضاتها، وبان مرج الحقيقة: لا مس بحقوق ذوي الدخل المحدود ولا ب​سلسلة الرتب والرواتب​ ولا حتى بحقوق العسكريين ومعنوياتهم وفق مقتضى القانون، بل سدّ مكامن الهدر والمحسوبيات/ وما أكثرها.

أثبت الوزير علي حسن خليل أن التدبير رقم واحد بالنسبة للرئيس ​نبيه بري​ وحركة أمل هو حقوق الناس عداً ونقداً فقط لا غير وكل ما عدا ذلك لا محل له من الأعراب. بعد العطلة ترقب لإجتماع مالي موسع سيعقد يوم الثلاثاء للمتابعة، مع إعلان رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إصراره على طرح الموازنة في ​مجلس الوزراء​ قريباً مع تفضيله أن تكون على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل أياً كانت الظروف التي تتحكم بحركة المشاورات الجارية وفق ما نقل زوار بعبدا اليوم.

في عين التينة، وضع ​السفير السوري​ علي عبد الكريم علي الرئيس بري في صورة النجاحات التي تحققها دمشق من جهة، ومن جهة ثانية محاولات مَنْ راهن على إضعاف ​سوريا​ عبر ​الإرهاب​ الإستثمار على الحصار الإقتصادي للتعويض عن هزائمه بما يدعم تمرير المخططات الإسرائيلية الساقطة بفعل تمسك ​الشعب السوري​ وتحديداً في الجولان المحتل بأرضه وثوابته وإنتصاراته. وعلى نية خلاص لبنان من أزماته والتمسك بوحدته الوطنية، رُفعت الصلوات في قداديس الجمعة العظيمة التي عمت المناطق اللبنانية.