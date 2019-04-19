معلومات الـ LBC: مفاوضات الأمن العام تقتصر على اللبنانيات المتزوجات من مقاتلي "داعش"

أكدت معلومات الـ LBC أن مفاوضات الأمن العام مع الأكراد في شرق الفرات تقتصر على استعادة النساء اللبنانيات المتزوجات من مقاتلين في تنظيم "داعش" وأطفالهن ولا تشكل إعادة عناصر من "داعش" موقوفين هناك.
ولفتت المصادر إلى أن "عدد النساء اللبنانيات في شمال سوريا 10 وقد يصبح مع أطفالهن 25 شخصاً".
وأوضحت أن "المفاوضات تسير بشكل إيجابي كما أن التعاون الكردي جيد في هذا المجال والجانب اللبناني أكد استعداده للتعاون التام بما يؤدي إلى استعادتهن".
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