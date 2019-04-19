معلومات الـ LBC: مفاوضات الأمن العام تقتصر على اللبنانيات المتزوجات من مقاتلي "داعش"

أكدت معلومات الـ LBC أن مفاوضات ​الأمن العام​ مع ​الأكراد​ في شرق ​الفرات​ تقتصر على استعادة النساء اللبنانيات المتزوجات من مقاتلين في تنظيم "داعش" وأطفالهن ولا تشكل إعادة عناصر من "داعش" موقوفين هناك.

ولفتت المصادر إلى أن "عدد النساء اللبنانيات في شمال ​سوريا​ 10 وقد يصبح مع أطفالهن 25 شخصاً".

وأوضحت أن "المفاوضات تسير بشكل إيجابي كما أن التعاون الكردي جيد في هذا المجال والجانب اللبناني أكد استعداده للتعاون التام بما يؤدي إلى استعادتهن".