قماطي: الضاحية مليئة بالحياة وليست فقط بجانب واحد من جوانب الحياة

أكد وزير الدولة لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​، خلال حديث تلفزيوني، أن "الضاحية مليئة ب​الحياة​ و​الإقتصاد​ والثقافة والإجتماع و​السياسة​ و​المقاومة​ وليست فقط بجانب واحد من جوانب الحياة وإنما بكل جوانب الحياة في مجتمع متفاعل وجزء من هذا الوطن، بما يرمز من أدب وشعر ولغة والضاحية هي جزء من هذا الوطن".

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