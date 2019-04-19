أبو سليمان لأرباب العمل: لديكم شهرا واحدا لتسوية اوضاع العمال الاجانب في مؤسساتكم

اكّد وزير العمل كميل أبو سليمان ان "​وزارة العمل​ ستبدأ باتخاذ ا جراءات للحد من التأثير السيئ من ​العمال​ة الاجنبية على ​الاقتصاد​ اللبنانية، مبدياً نصيحة لأرباب العمل ان: "لديكم شهرا واحداً لتسوية اوضاع العمال الاجانب في مؤسساتكم".

وشدّد أبو سليمان في حديث تلفزيوني، على ان الاولوية تبقى للعامل اللبناني بسبب ​البطالة​ العالية لدينا ،" كاشفا ان "نحن نعاني من مشكلة نقص المراقبين في وزارة العمل وسأطلب من ​وزارة الداخلية​ مساعدتنا في تنفيذ مقرارات وزارتنا".