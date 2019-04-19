أبو سليمان لأرباب العمل: لديكم شهرا واحدا لتسوية اوضاع العمال الاجانب في مؤسساتكم

اكّد وزير العمل كميل أبو سليمان ان "وزارة العمل ستبدأ باتخاذ ا جراءات للحد من التأثير السيئ من العمالة الاجنبية على الاقتصاد اللبنانية، مبدياً نصيحة لأرباب العمل ان: "لديكم شهرا واحداً لتسوية اوضاع العمال الاجانب في مؤسساتكم".
وشدّد أبو سليمان في حديث تلفزيوني، على ان الاولوية تبقى للعامل اللبناني بسبب البطالة العالية لدينا ،" كاشفا ان "نحن نعاني من مشكلة نقص المراقبين في وزارة العمل وسأطلب من وزارة الداخلية مساعدتنا في تنفيذ مقرارات وزارتنا".
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