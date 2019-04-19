قرطباوي: القاضي النزيه يحميني ويحمي الجميع وقسم كبير من القضاة نزيهون

أكد الوزير السابق ​شكيب قرطباوي​ أنه "بالتأكيد هناك بعض الشوائب في ​القضاة​ لكن من الواجب الإستمرار بتظيف الجسم القضائي والحفاظ على نظرة الناس وأنا مع المساءلة الدائمة بشكل لا يؤدي إلى الإساءة إلى صورة الجسم القضائي".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "يجب على المواطن وقسم كبير من السياسيين تغيير عقليتهم تجاه التعاطي مع القضاة ويجب على جزء من ​القضاء​ الإقتناع بضرورة استقلاليتهم"، مشدداً على أن "القاضي النزيه يحميني ويحمي الجميع وقسم كبير من القضاة نزيهون".

ورأى قرطباوي أنه "صحيح أن دور الإعلام أساسي وضروري ولكن لا يجب على التعميم بما يخص ​الفساد​ في القضاء وما عممه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أساسي لجهة تنظيف القضاء لنفسه".

ولفت إلى أنه "لا يوجد قضاة للعهد بل قضاة لكل لبنان وينظرون للملفات بشكل مستقل بعيداً عن الآراء السياسية".