المسماري: نحارب دولا تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا

أكد المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​اللواء​ أحمد المسماري أن "قوات المشير ​خليفة حفتر​ تحارب دولا تقف وراء الميليشيات والتنظيمات ​الإرهاب​ية في البلاد"، مشيراً إلى أن "الجيش الليبي سيعمل على طرد الميليشيات من ​طرابلس​ لتحقيق ​الأمن​ والاستقرار وفرض هيبة الدولة في ​ليبيا​".

وخلال مؤتمر صحفي في ​بنغازي​، أوضح أن "الجيش يواصل عملية تطهير ليبيا من الإرهاب لإنهاء أحلام "​تنظيم القاعدة​" ومموليه في ليبيا بالإضافة إلى "دواعش" الإرهاب والمال".

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي على أن هدف ​القوات​ الليبية بقيادة المشير حفتر، هو المحافظة على حياة السكان في طرابلس ومحيطها، موضحاً أن "الجيش يواصل رصد تحركات التنظيمات الإرهابية في ليبيا، موجها أصابع الاتهام إلى ميليشيات طرابلس بالاستعانة بعناصر إرهابية لمواجهة تقدم الجيش الليبي".