مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم على مستشفى بالكونغو

قُتِل شخص وأصيب آخرون في جمهورية الكونغو الديمقراطية إثر هجوم على أحد المستشفيات الواقعة في مركز انتشار مرض الإيبولا بالبلاد، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تغريدة

على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف جيبريسوس - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم - أن الهجوم وقع في مدينة بوتمبو شرقي جمهورية

الكونغو الديمقراطية.وأفادت الشبكة بأن وزارة الصحة الكونغولية أكدت وقوع الحادث، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يتضح حتى الآن هوية منفذ الهجوم.يُشار إلى أن جهود التعامل مع انتشار الإيبولا تعيقها العديد من الهجمات الدموية على المراكز الصحية في بوتمبو ومناطق أخرى.