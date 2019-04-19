مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم على مستشفى بالكونغو

قُتِل شخص وأصيب آخرون في جمهورية الكونغو الديمقراطية إثر هجوم على أحد المستشفيات الواقعة في مركز انتشار مرض الإيبولا بالبلاد، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تغريدةعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأضاف جيبريسوس - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم - أن الهجوم وقع في مدينة بوتمبو شرقي جمهورية
وأفادت الشبكة بأن وزارة الصحة الكونغولية أكدت وقوع الحادث، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يتضح حتى الآن هوية منفذ الهجوم.
يُشار إلى أن جهود التعامل مع انتشار الإيبولا تعيقها العديد من الهجمات الدموية على المراكز الصحية في بوتمبو ومناطق أخرى.
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