رئيس وزراء اليابان يزور كندا الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم ، أن نظيره الياباني شينزو آبي، سيزور كندا يومي 27 و 28 أبريل الجاري.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء الكندية أن ترودو سيعقد، خلال الزيارة، جلسة مباحثات مع آبي، تهدف

إلى تعزيز العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين، كما ستركز المباحثات على قمة الـ 20 المقبلة في أوساكا.وتتناول المباحثات أيضا الاتفاقية المطورة للشراكة الشاملة عبر المحيط الهندي،إلى جانب بحث كيفية العمل معا لتعزيز النمو الاقتصادي والديمقراطية وسيادة القانون في شتى أنحاء العالم.وقال رئيس الوزراء الكندي إن "كندا واليابان أصدقاء مقربون وحلفاء يتشاركون العديد من القيم المشتركة، وزيارة رئيس الوزراء شنزو آبي فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص على جانبي المحيط".