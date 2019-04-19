ترامب يبحث مع حفتر مكافحة الإرهاب في ليبيا

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة، في بيان، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث هاتفياً مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يوم الإثنين، وتناولا "الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب والحاجة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

وجاء في البيان أن ترامب "أقر بدور المشير الجوهري في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، وتناولا رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر".

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلق المشير "عملية تحرير طرابلس" من العصابات والميليشيات الإرهابية، طالباً من القوات "عدم رفع السلاح إلا على من واجه القوات الداخلة إلى طرابلس بالسلاح"، داعياً إلى "الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأمن المواطنين والرعايا الأجانب (...) خلال العمليات العسكرية".

وقال العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي "معركتنا ضد الإرهابيين بكل صنوفهم وستستمر حتى النهاية"، مضيفاً أن "الأوامر بتطهير طرابلس صدرت ولا تراجع عنها".