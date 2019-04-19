كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تجدد لموسكو رفض التدخل في الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن بلاده ستواصل التنديد بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، واتخاذ "إجراءات قاسية" ضد "الأنشطة المؤذية" لموسكو، وذلك بعد نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول ذلك.

وقال بومبيو: "قلنا لهم بطريقة واضحة جداً، إن مثل هذا الموقف مرفوض".

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وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: "سنواصل القيام بذلك".

وكان أعلن مدير دائرة شمال أمريكا بوزارة الخارجية الروسية، غيورغي بوريسينكو، اليوم الجمعة، أن تقرير المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر، لا يتضمن شيئاً قد يثير انتباهاً لدى موسكو.

وأضاف أن تقرير مولر "يؤكد بالفعل غياب أي أدلة على تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، لا يوجد هناك ولو دليل واحد، وأكد مؤلفو التقرير بالفعل أنه لا يوجد لديهم أي دلائل".