كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدل ايست آى: تركيا تعتقل إماراتيْن بتهمة التجسس للتغطية على مشاكلها السياسية والاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ موقع "ميدل ايست أونلاين" اللندنى، اليوم الجمعة، أنّ التحقيق الذي تجريه تركيا مع المشتبه بهما بعلاقتهم بقتل خاشقجي، يهدف إلى التغطية على المشاكل السياسية والاقتصادية في البلاد، حسبما يعتقد المحللون.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، الجمعة، إن تركيا اعتقلت رجلين يشتبه في أنهما كانا يتجسسان لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة وتجري تحقيقا فيما إذا كانا مرتبطين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتم احتجاز الاثنين كجزء من التحقيق الذي أجراه مدعون اسطنبول في التجسس المزعوم من قبل الدولة الخليجية، وفقما ذكرته الأناضول، ولم يتضح متى تم اعتقالهم.

لكن المحللين قالوا إنّ التحقيق الذي تجريه أنقرة مع المشتبه فيهم الإماراتيين في مقتل خاشقجي كان يهدف إلى تشتيت انتباه الأتراك من ويلات تركيا الاقتصادية والسياسية.

Advertisements

وتكبّد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، خسائر مفاجئة في الانتخابات المحلية في المدن الكبرى الشهر الماضي، كما يطعن على النتائج الأولية في اسطنبول.

وزاد الغموض بشأن نتائج الانتخابات في اسطنبول من غضب المستثمرين، وكذلك سلسلة من الجهود الحكومية لوقف الفجوة في أواخر الشهر الماضي، بما في ذلك إطلاق التحقيق في نصائح جي بي مورجان الاستثمارية للعملاء لدعم الليرة.

وهبطت الليرة نحو 30 في المئة في عام 2018، مما تسبب في ركود الاقتصاد، الذي يتوقع الاقتصاديون أن يمتد على الأقل في النصف الثاني من هذا العام.

وبدأت محاكمة 11 مشتبها بهم فى قتل خاشقجى، في وقت سابق من هذا العام في المملكة العربية السعودية، وقالت الرياض إن عملاء مارقين نفذوا العملية.

وتتمتع تركيا بعلاقات حساسة مع المملكة السعودية والإمارات، وهما من الدول العربية التي فرضت حصارًا على قطر، أحد حلفاء أنقرة المقربين.