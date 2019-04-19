كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: هدف الجيش الليبي المحافظة على حياة السكان في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الجيش طارد الجماعات المسلحة في قاعدة تمنهنت.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي أنه تم إنشاء مطار مدني في قاعدة تمنهنت لخدمة سكان الجنوب الليبي وهو غير مخصص للأعمال العسكرية.

وتابع المسماري أن عمليات الجيش الليبي تركزت في منطقتي العزيزية والكسارات بمحيط طرابلس وأكد المسماري أن تركيا نقلت عناصر من جبهة النصرة في سوريا إلى جبهات طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي .

واتهم المسماري ميليشيات طرابلس بالاستعانة بعناصر إرهابية لمواجهة تقدم الجيش الليبي بالإضافة إلى طائرات تابعة لميليشيات طرابلس تقصف أهدافا مدنية.

وأكد المسمارى أن هدف الجيش الليبي المحافظة على حياة السكان في طرابلس ومحيطها متابعا أن القوات ستعمل على طرد الميليشيات من طرابلس لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة في ليبيا