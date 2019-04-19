السعودية تصدر أزيد من 5.9 مليون تأشيرة عمرة منذ بدء الموسم الجديد

أصدرت السعودية 5 ملايين و985 ألفا و 709 تأشيرة عمرة منذ بدء موسم 1440هـ، حتى تاريخ أمس الخميس (13 شعبان).

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان اليوم الجمعة، أن مجموع القادمين إلى المملكة بلغ 5 ملايين و488 ألفا و707 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 456 ألفا و 903 معتمرا، منهم 214 ألفا و 305 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 142 ألفا و598 في المدينة المنورة، وتم تسجيل مغادرة 5 ملايين و31 ألفا و 799 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المعتمرين القادمين عبر المنافذ الجوية بلغ 4 ملايين و897 ألفا و148 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 525 ألفا و335 معتمرا، فيما سجل وصول 66 ألفا و 219 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

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وبحسب مؤشر العمرة الذي أطلقته الوزارة منذ بدء موسم العمرة الحالي، فإن ترتيب البلدان من حيث عدد المعتمرين خلال تلك الفترة أظهر تصدر باكستان الترتيب بمجموع مليون و268 ألفا و763 معتمرا، تلتها إندونيسيا بمجموع 817 ألفا و434، متبوعة بالهند بمجموع 535 ألفا و990 معتمرا، ثم مصر بمجموع 327 ألفا و 434 معتمرا، وتركيا ب 264 ألفا و815 معتمرا.

وتتوقع السعودية استقبال نحو 8.5 مليون معتمر لموسم العمرة الحالي الذي انطلق هذا العام في فاتح محرم بدلا من تاريخ فاتح صفر الذي دأبت على تحديده كبداية لموسم العمرة من كل عام.

وتطمح المملكة إلى تعزيز منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمان، في إطار تفعيل خطتها التطويرية “رؤية 2030” والتي تروم ضمن أهدافها استقطاب ستة ملايين حاج خلال موسم الحج، و30 مليون معتمر على مدى العام.