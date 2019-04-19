الطبيب أوز يعطي نصائح للحفاظ على صحة القلب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوضح الجرّاح التركي الأميركي الشهير، محمد أوز، أن الروابط الأسرية القوية، هامة جدًا لحفاظ الشخص على صحة قلبه.

وقال ذلك أوز في حوار تطرق فيه إلى سبل الحفاظ على صحة القلب، والوقاية من الأمراض والمخاطر التي تهدد صحته.

وأوضح الجراح العالمي الشهير، أن الأغذية المستهلكة تلعب دورًا كبيرًا في صحة القلب.

كما وحذّر أوز من استهلاك السكر بكميات كبيرة، مبينًا أن استهلاكها بشكل كبير يؤدي إلى زيادة الوزن، الأمر الذي يلحق أضراراً واسعة بالكبد.

وقال إن تراكم السكر في الكبد، يتحول إلى دهن وبالتالي يصبح الجسم عاجزا عن مقاومة الكوليسترول.

ونوّه إلى أنه هناك نوعين من الكوليسترول، واحد إيجابي، وآخر سلبي يشكل خطرا على جسم الإنسان.

وقال أوز وحول آثار الكوليسترول على صحة القلب إن الكوليسترول السلبي يتسبب بجروح في شرايين القلب، يكون من الصعب معالجتها لاحقا.

وحذّر أوز من أن مخاطر الكوليسترول قد تصل أحيانا إلى وفاة المريض بسبب قصور في القلب.

وأوضح أن أبرز العوامل المسببة لأمراض القلب، هي ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم في الجسم.

وكما حذّر الجراح أوز من المخاطر الكبيرة للمضافات الغذائية الموجودة في بعض الأغذية، وما تؤدي إليه من تشكيل مواد كيميائية في الجسم، وبالتالي زيادة نسبة الإصابة بأمراض القلب.

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وأشار إلى أهمية أطعمة مناطق حوض البحر المتوسط، نظرا لكونها طازجة وصحية، من أسماك وخضار.

وأضاف قائلاً "زيت الزيتون يعد ضروريا جدا وهاما من أجل صحة القلب".

وأكد أوز على أهمية الروابط والعلاقات الأسرية في الحفاظ على صحة القلب، مبينًا أن الناس في العالم الغربي يعانون من زيادة التوتر كون الروابط الأسرية ضعيفة جدا هناك، على حد وصفه.

وتابع قائلا "عليكم الحفاظ على علاقات جيدة مع الأشخاص المحيطين بكم، وبالأخص أفراد عائلتكم. إذ أنّ إقامة علاقات جيدة مع الأشخاص الذين تحبونهم، يمكن أن تقي من الإصابة بأمراض القلب. وفي حال انعدام ذلك يصاب الأشخاص بالتوتر، الأمر الذي يؤدي إلى أضرار جمة بالنسبة للقلب".

وشدّد على أن الحزن الشديد قد يؤدي إلى قصور القلب، مبيناً أن هذه النتيجة تم اكتشافها حديثًا.

وبما يخص الأغذية اللازمة استهلاكها للحفاظ على صحة القلب، أوصى أوز باستهلاك القمح الكامل، واستهلاك الأغذية المستخرجة حديثا وبشكل طازج من التربة، إضافة إلى تناول الخضراوات والفواكه والبندق والفستق.

كما وحذّر أوز من تناول الأغذية المضافة والتي تحتوي على ملونات، والإكثار من تناول اللحوم، والمقليات، ومن تناول الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من السكر.

واختتم أوز حديثه بالتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي حتى وإن كان لفترات قليلة تتمثل في المشي لمدة 30 دقيقة يومياً، مبيناً أن ذلك يعود بفائدة كبيرة لصحة القلب.

ويذكر أن الطبيب أوز، من مواليد كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية لأبوين تركيين، وهو جراح قلب ومؤلف، اكتسب شهرته الكبيرة في المجتمع الأميركي والعالمي من خلال ظهوره الأسبوعي على برنامج "أوبرا وينفري" (Oprah Winfrey show)، ويقدم حاليا برنامج "ذا دكتور أوز شو" (The Dr. Oz Show) الحواري.