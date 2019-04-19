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البرلمان العربي يتابع الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

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يشارك البرلمان العربي بوفد من أعضائه برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مصر التي تبدأ غدًا وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويترأس العسومي لجنة متابعة الاستفتاء، حيث سيتم مراجعة إجراءات الاستفتاء الشعبي، بهدف تقييم مدى توافقها مع الإجراءات المنصوص عليها في قرارات الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات والإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اهتمام البرلمان العربي بالاستحقاقات الديمقراطية والتأكد من نزاهة الاستفتاءات الوطنية لما يمثله من أهمية قصوى في تحديد مصير الأمة ومستقبلها، معربًا عن خالص تمنياته أن يجري الاستفتاء وفقًا للمعايير المتعارف عليها وفي جو يسوده الأمن والاستقرار.

يشار إلى أن البرلمان المصري وافق على تغيير عدد من مواد الدستور منها المادة 140 التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022، لمدة عامين.

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