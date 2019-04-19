فرنسا تحظر مظاهرات السترات الصفراء في محيط نوتردام وتحذر من العنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مخاوف من اشتباكات بين المحتجين والشرطة في احتجاجات السترات الصفراء

حذر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، الجمعة، من أن أعمال عنف ربما تنشب في احتجاجات السترات الصفراء غدا، الذي سيكون السبت الثالث والعشرين من الاحتجاجات.

وحظرت السلطات تنظيم مسيرات في محيط كاتدرائية نوتردام التي أتت النيران على جزء كبير منها.

يأتي التحذير بعد أسابيع من الهدوء النسبي، مع تناقص أعداد المشاركين في الاحتجاجات حيث ينتظر المحتجون معرفة رد الرئيس إيمانويل ماكرون على مطالبهم التي تشمل خفض الضرائب وزيادة الخدمات الحكومية.

وقال كاستانير، في تصريحات صحفية، إن "جهاز المخابرات الداخلي أبلغه باحتمال عودة مثيري الشغب لإثارة الفوضى في باريس وتولوز ومونبلييه وبوردو في تكرار لاحتجاجات عنيفة وقعت في 16 مارس/آذار".

وفي ذلك اليوم، قام ملثمون بنهب وتخريب متاجر في شارع الشانزليزيه بالعاصمة، وأضرموا النار في مصرف، ما أجبر ماكرون على قطع رحلة تزلج في بيرنيه.

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وأضاف كاستانير: "مثيرو الشغب سيعودون غدا، هدفهم المعلن تكرار أحداث 16 مارس، ومن الواضح أن مثيري الشغب لم يتأثروا بما حدث في نوتردام".

وأثار الحريق الكارثي في كاتدرائية نوتردام، الإثنين الماضي، موجة من الحزن على مستوى البلاد، وتعهدات من أسر غنية ومؤسسات بالمساهمة بنحو مليار يورو (1.12 مليار دولار) لإعادة بنائها.





وأغضب ذلك بعض محتجي السترات الصفراء الذين عبروا عن استيائهم من حقيقة أن حركتهم المستمرة منذ خمسة أشهر، والتي بدأت باحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود لم تدفع النخبة الفرنسية للتعهد بمثل تلك التبرعات السخية.

وكان من المقرر أن يكشف ماكرون عن سياسات لتهدئة الاحتجاجات، الإثنين الماضي، قبل حريق الكاتدرائية الذي اضطره لإلغاء الخطاب، ولم يحدد الرئيس حتى الآن موعدا جديدا لإعلان تلك الإجراءات.

وطرحت خيارات عدة لهذه السياسات، مثل إلغاء أو إصلاح المدرسة الوطنية للإدارة، المخصصة لتدريب النخبة في الدولة، وإلغاء امتيازات الرؤساء والوزراء السابقين، وأخذ الورقة البيضاء خلال التصويت في الاعتبار، وخفض عدد النواب.