مجلة ألمانية تكشف منفذي هجمات باتاكالون بباريس والدهس ببرلين

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

كشفت تحقيقات مشتركة بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا أن خلية تتبع تنظيم “داعش” الإرهابي وتغطي أوروبا، تقف وراء هجمات باتاكالون واستاد باريس عام 2015 وحادث الدهس ببرلين في 2016.

وقالت مجلة دير شبيجل الألمانية، في تقرير نشرته على موقعها، الجمعة، إن “التحقيقات في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا كشفت معلومات جديدة في قضية منفذ هجوم برلين التونسي أنيس العامري”.

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وتابعت “الشاب التونسي كان عضوا في خلية إرهابية تتبع “داعش”، وتعمل في كل القارة الأوروبية، وتمتد لتشمل منفذي هجمات باريس الإرهابية في 2015”.

وأضافت أنها استندت في تقريرها لوثائق القضية في مكتبي الادعاء العام والشرطة الجنائية في ألمانيا، حيث أطلعت عليها بشكل حصري.

ووفق الوثائق، فإن العامري قام بالتخطيط لهجمات إرهابية في أوروبا مع إرهابيين آخرين تابعين لـ”داعش”، كما كان على علاقة بأربع قيادات من فرع التنظيم الإرهابي في ليبيا.