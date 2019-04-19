الان تتابع مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1500 سلة غذائية على المتضررين في قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 11 دقيقة - 8:41 م, 19 أبريل 2019 م التعليقات: 0 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1500سلة غذائية، تزن 111 طنًا، على النازحين والمتضررين في منطقة مريس التابعة لمديرية قطعبة بمحافظة الضالع، يستفيد منها 9,000 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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