بومبيو: سنتخذ إجراءات قاسية ضد أنشطة موسكو المؤذية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، أن بلاده ستواصل التنديد بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية واتخاذ “إجراءات قاسية” ضد “الأنشطة المؤذية” لموسكو، وذلك بعد نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول ذلك.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن “قلنا لهم بطريقة واضحة جداً إن مثل هذا الموقف مرفوض”.

وأضاف “سنتخذ إجراءات قاسية تجعلهم يدفعون كلفة أكبر عن نشاطاتهم السلبية، وسنواصل القيام بذلك”، علماً أنّ الرئيس دونالد ترمب أعلن عدة مرات رغبته في تحسين العلاقات مع روسيا.

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وكان بومبيو يجيب على أسئلة بشأن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وقال وزير الخارجية الأميركي “هذا خطير”، فروسيا “تتدخل في انتخابات عبر العالم، وليس فقط بانتخاباتنا في 2016، ولكن أيضاً في أماكن أخرى”.

وأكد “لا أعتقد أن محادثة حصلت بين مسؤول أميركي رفيع والروس في ظل هذه الإدارة ولم نعبّر خلالها عن قلقنا إزاء التدخل الروسي في انتخاباتنا”.

وتابع أنّه بعدما أصبح تقرير مولر منشوراً ولم يشر إلى “تواطؤ” بين فريق حملة ترمب والكرملين، “سنعرب لهم عن المطلب الحازم بعدم رؤية روسيا مضطلعة بأنشطة تعرقل عمل ديمقراطيتنا”.