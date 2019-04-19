الان تتابع المجلس العسكري السوداني يقيل وكيل وزارة الإعلام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان مسؤلا رفيعا بعد تعيينه بـ 24 ساعة، وذلك بعد جدل بسبب “انتماءات” هذا المسؤول، بحسب صحيفة “الجريدة”.
وقال البرهان للصحيفة إنه أقال عبد الماجد هارون من منصب وكيل وزارة الإعلام، وكشف أنه لم يكن يعلم بتاريخه السياسي وإنتمائه السابق قبل تعينه.
وأكد البرهان للصحيفة إن المجلس العسكري جاء “من أجل الشعب وإكمال متطلبات ثورته، خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة”.
وكان إبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان المخلوع قد أوكل إلى هارون الإشراف على المجلس الوطني، إضافة إلى تسميته ناطقاً رسماً باسم المجلس.
وكان هارون يشرف على إدارة الإعلام بالأمانة العامة للمجلس ويقدم المشورة لرئيسه، فيما يخص التغطية الإعلامية للجلسات والأنشطة التي تدور في أروقته.
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