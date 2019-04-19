الان تتابع الجيش الليبي: نواجه دولا تدعم الإرهابيين في طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 57 دقيقة - 7:56 م, 19 أبريل 2019 م التعليقات: 0 قال المتحدث باسم الجيش الليبي إن إرهابيين في جبهة النصرة تم تهريبهم إلى طرابلس يقاتلون إلى جانب قوات السراج. وأضاف: “القوات المسلحة تبذل تضحيات كبيرة وتحارب دولا تقف خلف الإرهابيين”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي: نواجه دولا تدعم الإرهابيين في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.