المسماري: تركيا تنقل عناصر جبهة النصرة للمشاركة في معارك طرابلس

اكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن قوات الجيش الوطني تواصل عملية تطهير ليبيا من الإرهاب، ورصد التحركات.

وقال المسماري، إن قواتنا المسلحة طاردت المجموعة المسلحة جنوب قاعدة تمنهنت .. مشيرا إلى أن عناصر من جبهة النصرة نقلوا من تركيا إلى ليبيا للمشاركة في معارك طرابلس.

وأضاف المسمارى خلال مؤتمر صحفى، أن قوات الجيش الليبى قتلت 14 عنصرا شاركوا في الهجوم على قاعدة تمنهنت، مضيفا أنه تم إنشاء مطار مدني في قاعدة تمنهنت لخدمة سكان الجنوب الليبي وهو غير مخصص للأعمال العسكرية .. لافتا إلى أن طائرات الميليشيات تقلع من مصراته وتشن غارات على منشآت مدنية.

وتابع المسماري، أن المهاجمون فشلوا في الوصول إلى قلب قاعدة تمنهنت، وتوعد الجيش الليبى أي مجموعة تحاول استهداف الأمن في ليبيا، مضيفا أن عمليات الجيش الليبي تركزت في منطقتي العزيزية والكسارات بمحيط طرابلس، وأتهم قوات الوفاق بالاستعانة بعناصر إرهابية في طرابلس.

وأوضح المسماري أن طائرات تابعة لميليشيات طرابلس تقصف أهدافا مدنية، مضيفا أن قوات الجيش الليبي ملتزمة بقواعد الاشتباك والقانون الإنساني.

واشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى ان أولويات الجيش الليبي تتمثل في الحرص على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، و نعمل على إرساء الأمن عبر القضاء على الميليشيات المسلحة في طرابلس، مؤكدا ان الجيش الليبى يحارب دولا تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.