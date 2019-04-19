كاتب خليجي: تركيا تستدرج الخليجين للعمل ضد أوطانهم

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير "العين الإخبارية"، أن النظام التركي يسعى لاستدراج الخليجيين للسفر لتركيا لتنفيذ أجندة تستهدف هؤلاء السياح من أجل ابتزازهم وتجنيدهم للعمل ضد أوطانهم.

وكتب الدكتور النعيمي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": أن "الدعايات الإعلانية التي يقوم بها الطيران التركي في منطقة الخليج والتخفيضات الخاصة التي يقدمها لاستدراج الخليجيين للسفر لتركيا ثبت أن وراءها أجندة استهداف لهؤلاء السياح وأوطانهم"، مؤكدا أن تركيا غير آمنة للسفر.

وقال النعيمي، إن"هناك غرفة عمليات مشتركة للمخابرات التركية والقطرية تتولى استدراج السياح الخليجيين من الشباب والشابات لزيارة تركيا وابتزازهم لتجنيدهم للعمل لاستهداف أوطانهم".

واضاف أن "تركيا غير آمنة للسفر بسبب خطاب الكراهية الذي ينشره أردوغان واستخدامه لعصابات الجريمة المنظمة ضد المخالفين له داخليا لرعايا الدول التي يعاديها خارجيا".

وتأتي تغريدات الدكتور علي النعيمي بالتزامن مع تحذيرات دولية مماثلة، حيث حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر إلى تركيا عبر موقعها الرسمي في 14 أبريل/نيسان الجاري.

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ورفعت الوزارة الخارجية الأمريكية درجة خطورة السفر إلى تركيا إلى المستوى الثالث، الذي يعني أن المدن التركية ضمن المناطق شديدة الخطورة في التصنيف الأمريكي.

وأرجعت تحذيرها إلى قيام السلطات التركية بعمليات اعتقال عشوائية بدوافع سياسية وأن عمليات الاعتقال شملت عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم مواطنون أمريكيون تحت مزاعم انتماء المعتقلين إلى منظمات إرهابية مستندة إلى أدلة ضعيفة، لافتة إلى أن هناك مواطنين أمريكيين منعوا من مغادرة تركيا.

كما حذرت وزارة الخارجية الألمانية، عبر موقعها الرسمي، مواطنيها من السفر إلى تركيا جراء اعتقال سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عددا من المواطنين الألمان في تركيا وبشكل تعسفي بزعم التعاون مع منظمات إرهابية من منظور تركي.

وأوضحت الخارجية الألمانية أن عددا من الاعتقالات جاء بسبب النقد الذي يعد ضمن نقاط حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى تعرض عدد من السياح الألمان إلى جرائم عنف وعمليات نصب واحتيال في تركيا.