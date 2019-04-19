مغردون يكشفون في تركيا تعتقل الخليجيين خطر نظام أردوغان على السياح

طلق نشطاء ومغردون على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر، تويتر، هاشتاج، بوسم، "تركيا تعتقل الخليجيين" على خلفية الإعتقالات التي تنفذها سلطات الأمن التركي بحق السياح تحت تهم ومزاعم أمنية .

وكشف النشطاء في تغريداتهم حجم الجرائم والإنتهاكات التي يرتكبها نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحق السياح الخليجيين وتلفيقه التهم لهم بهدف التغطية على الخسارة الكبيرة التي مني بها حزبه الحاكم في الإنتخابات المحلية الأخيرة وتوقعات خسارته الإنتخابات الرئاسية المقبلة .

ونشر النشطاء فيديوهات وصور تظهر الإنتهاكات التي يتعرض لها السياح الخليجيون في تركيا إلى جانب الإعتداءات التي يقوم بها مواطنون أتراك تحت حماية وتغطية من السلطات الأمنية في تركيا .

ويؤكد المغرد نواف الخالدي، أن تركيا حاليا من اخطر البلدان الي تسافر لها وخصوصا للسائح الخليجي المستهدف من قبل الحكومة التركية والشعب التركي .

وتوافقه في ذلك مشاعل المرشد، التي شددت على الخليجيين مغادرة تركيا لأن الوضع خطير .

فيما أشار نايف العساف، إلى أن تركيا اصبحت دوله مليئة بالجرائم وانعدام الامن فيها صار واضح للجميع .. مؤكداً أن استقصادها للخليجيين مخيف جداً .

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ويرى المغرد محمد المعارك، أنه بعد خسارة العلج التركي اردوغان الحملة الانتخابية بدأ بتضييق الخناق على الخليجين لنصر اعلامي وهمي .

فيما أعاد المغرد بن هباس نشر تصريح وزير داخلية تركيا قبل حوالي شهر والذي هدد فيه بإعتقال كل سائح سبق وانتقد نظام تركيا .. لافتاً إلى أن الذي حاولت سفارة تركيا في الرياض نفيه يثبت كل يوم حيث يعتقل السياح وآخر حادثة تمت اليوم لسائحين من الإمارات .

وأكد المغرد عبدالله الشمراني، أن تصريحات الاتراك نشرت انهم سيعتقلون الخليجين ويلصقون بالمعتقلين اي تتهمه "طارفه " .. مضيفاً أن التهم الطارفه هذه المرة أنهم كانوا متواجدين .

وقال "هذه التهمه الجديدة ستلصق بأغلب الخليجين تهمة طازجة وستكون ورقة للعب بالمواطنين الخليجيين حسب اهواء معلم الشورما" .

أما المغرد خالد البلوشي، فأشار إلى أن الدولة حذرت من السفر إلى دولة ..... .. مؤكداً أن هذا مصير الذي يروح تركيا القتل والنصب واخيراً اعتقالات بالجملة .