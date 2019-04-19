شاهد.. وزير الداخلية التركي يهدد باعتقال السياح العرب

تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع مصور لوزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، يعترف بسهولة تلفيق الشرطة التركية التهم للعرب والمسلمين والخليجيين، وجاء ذلك على هامش أحد مؤتمرات حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

وأكد "صويلو" خلال كلمته، أنه كل من يعارض تركيا في الخارج ويقوم بالتخطيط لقضاء عطلته في تركيا ستقوم الشرطة التركية بإعداد أكوام من الملفات والقضايا ضدهم، وذلك حسب قوله .