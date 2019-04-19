إعلاميون رداً على مزاعم إعتقال ضابط إماراتي : نظام أردوغان يلفظ أنفاسه الأخيرة

أجمع إعلاميان إماراتيان على أن نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد فشله المريع في الإنتخابات المحلية وإحتمالية فشله في الإنتخابات الرئاسية المقبلة .

وربط الإعلامي في قناة سكاي نيوز عربية، جمال الحربي، بين المزاعم المتداولة إعلامياً بشأن قبض السلطات التركية على ضابط إستخبارات إماراتي، والفشل المريع لنظام أردوغان .

وقال في تغريدة له بتويتر، "بعد فشله المريع في الانتخابات المحلية، وتصاعد المؤشرات على خسارته لرئاسة تركيا، يحاول أردوغان ونظامه الفاشي اختلاق أزمات خارجية جديدة من قبيل الحديث عن إلقاء القبض على ضابط استخبارات إماراتي" .

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وأضاف "والاطرف من ذلك محاولة ربط ذلك بقضية مقتل خاشقجي..!!"

فيما أكد الإعلامي سهيل العبدول، أن محور الشر (تركيا ايران وتنظيم الحمدين) يلفظ انفاسه الاخيرة .. مشيراً إلى أن هذا المحور سيفتعل الازمات هنا وهناك بالكذب والتلفيق لعل وعسى يحصل على امل للاستمرار .

وأضاف مخاطباً محور الشر "يجب ان يفهموا ان دورهم انتهى نقطة ع السطر" .