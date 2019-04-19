شبهات فساد واستغلال نفوذ لاحقت زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير التي تعاونت مع موزة المسند في نهب ثروات السودانيين وووضعت يدها على أملاك العامة

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كانت هذه تفاصيل خبر وداد بابكر سعت لنهب ثروات السودانيين وامتلاك منتجعات بدول عديدة تقليدا لممارسات موزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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