الارشيف / اخبار العالم

المجلس العسكري السوداني يعفي وكيلاً في وزارة الخارجية بسبب وفد قطر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا أعفى بموجبه السفير بدر الدين أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية مساء (الخميس).

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في تصريحات صحافية، إن الخارجية السودانية أصدرت بياناً صحفياً يتعلق بالإعداد لزيارة وفد قطري إلي الخرطوم دون التشاور مع المجلس، ودون علمه، مشيراً إلى أن بيان الخارجية استند على تقارير صحافية متضاربة.

اضاف: "وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني يعفي وكيلاً في وزارة الخارجية بسبب وفد قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا