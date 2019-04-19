المجلس العسكري السوداني يعفي وكيلاً في وزارة الخارجية بسبب وفد قطر

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا أعفى بموجبه السفير بدر الدين أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية مساء (الخميس).

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في تصريحات صحافية، إن الخارجية السودانية أصدرت بياناً صحفياً يتعلق بالإعداد لزيارة وفد قطري إلي الخرطوم دون التشاور مع المجلس، ودون علمه، مشيراً إلى أن بيان الخارجية استند على تقارير صحافية متضاربة.

اضاف: "وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي".

