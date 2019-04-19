شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد داعيا للمشاركة فى الاستفتاء: التعديلات الدستورية لصالح الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، عضو الهيئة العليا الوفدية، من الحديث القائل إن مصر ليست فى حاجة لتعديل الدستور، لأن هذا الدستور تم صنعه بحسن نية، إذ كانت مصر تمر بظروف خاصة، من أعمال إرهاب وعنف وبلطجة، والدستور قابل للتعديل فى أى وقت، مضيفا: "وكنت متوقع أن يتم النظر فيه وفى مواده التى تحتاج إلى التعديل".

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جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى لحزب الوفد بمنطقة شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية، تحت شعار "المشاركة مسئولية وطنية.. نعم معًا نستطيع"، برعاية النائب الوفدى، المهندس محمود عطية، وحضور المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

وأشار "سباق" إلى أن الدول الراعية للديمقراطية فى العالم قامت بتعديل الدستور، ومن هنا يلزم الخروج والمشاركة فى عملية الاستفتاء، لتجديد الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على هذه التعديلات، التى تمت بحرفية بالغة، وفى الغد القريب ستثبت الأيام أن هذه التعديلات لصالح الوطن والمواطن.