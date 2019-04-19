شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة تقود أهالى الإسماعيلية للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - راهنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، على مشاركة أهالى المحافظة فى الاستفتاء على تعديل الدستور، وذلك انطلاقا من معاني الوطنية المتأصلة في المحافظة.

وأشارت فى بيان لها، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت إجراءات قوية لتسهيل المشاركة فى الانتخابات، كما أنه تقدم كافة الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة، حرصا على الحصول على حقهم في المشاركة في الاستفتاء.

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وعلقت: "نريد أن يكون الاستفتاء عرسا ديمقراطيا يعكس حجم النضج السياسي للشعب المصري، فهو الآن من يحدد مصيره ولا يوجد واصى على رأيه، فلا يمكن لأحد أن يغير رأي الأغلبية مهما كانت توجهها".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت الأربعاء الماضي، موعد تنظيم الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية، التي وافق عليها البرلمان، مساء الثلاثاء الماضي، بأغلبية أصوات نوابه.