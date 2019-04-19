شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية البرلمان: تصويت المصريين فى الخارج يؤكد أن الجميع على قلب رجل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالإقبال الكثيف الذى شهدته معظم السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، مؤكدا أن المصريين فى الخارج هم القوى الناعمة ولديهم شعور كبير بوطنهم ويثبتون دائما إنهم بجانبه

وأوضح في بيان له، أن الإقبال الكبير من المصريين بالخارج هي رسالة منهم للدول التي يتوجدون بها أن المصريين على قلب رجل واحد سواء في الخارج أو الداخل خلف قيادتهم السياسية، مضيفا أنهم يبعثون برسالة أن التعديلات هي مطلب شعبي وجماهيري من كل المصريين.

Advertisements

وأشار رئيس "خارجية النواب" إلى أن المصريين في الخارج لديهم ترمومتر حساس جدا يدركون به أن عليهم دور وطني كبير لأنهم سفراء مصر في الخارج فيعطون الانطباع الصحيح عن بلدهم.