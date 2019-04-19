نبيلة مكرم: فوجئت بالإقبال الكبير من المصريين بالخارج على الاستفتاء.. فيديو

كتب- عبد الخالق صلاح

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الوزارة استعدت، لمتابعة سير عمليات التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والرد على استفسارات المصريين بالخارج".

وأضافت، خلال استضافتها اليوم الجمعة، عبر فضائية TeN"، أنها فوجئت بالإقبال الكبير من المصريين على استفتاء الدستور بالخارج منذ الصباح الباكر".

وتابعت إن فريق العمل بغرفة عمليات وزارة الهجرة، له دور لتوعية المصريين بالخارج بإجراءات عمليات الاقتراع.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة وضعت على موقعها الرسمي خريطة للقنصليات التى يمكن أن يصوت بها المصريون...