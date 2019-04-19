الكورة أحيت رتبة دفن المسيح ودعوة الى التقوى ونبذ الاحقاد

أحيت كنائس الكورة التي تتبع التقويم الغربي، رتبة دفن المسيح، بقداديس عمت كنائس المنطقة، ففي كنيسة مارجرجس في بلدة برسا، ترأس الكاهن جوزيف عنداري الرتبة، في حضور حشد من المؤمنين، وألقى بعد قراءة الانجيل المقدس، عظة عرض فيها "لمسيرة صلب المسيح وعذاباته، ومعنى ذلك بالنسبة للمؤمنين"، داعيا الى "التمسك بإيمانهم والصلاة".
وشارك كاهن رعية راسمسقا شربل كرم،المؤمنين في الزياح ورفع الصليب،الذي أقيم في كنيسة مار جرجس، تيمنا بصلب المسيح ومسيرته على طريق الجلجلة، داعياالى "التقوى ونبذ الاحقاد والتضحية، والتمثل بحياة المسيح والصعوبات التي واجهها".
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