الكورة أحيت رتبة دفن المسيح ودعوة الى التقوى ونبذ الاحقاد

أحيت كنائس ​الكورة​ التي تتبع التقويم الغربي، ​رتبة دفن المسيح​، بقداديس عمت كنائس المنطقة، ففي كنيسة مارجرجس في بلدة برسا، ترأس الكاهن جوزيف عنداري الرتبة، في حضور حشد من المؤمنين، وألقى بعد قراءة ​الانجيل المقدس​، عظة عرض فيها "لمسيرة ​صلب المسيح​ وعذاباته، ومعنى ذلك بالنسبة للمؤمنين"، داعيا الى "التمسك بإيمانهم و​الصلاة​".

وشارك كاهن رعية راسمسقا شربل كرم،المؤمنين في الزياح ورفع الصليب،الذي أقيم في ​كنيسة مار جرجس​، تيمنا بصلب المسيح ومسيرته على طريق الجلجلة، داعياالى "التقوى ونبذ الاحقاد والتضحية، والتمثل بحياة المسيح والصعوبات التي واجهها".