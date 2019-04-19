حاصباني: هدف لقاءاتي في واشنطن استقرار القطاع المصرفي واستمرار دعم الجيش

أعلن نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ ان "ما نشر من محضر الاجتماع بمساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية ​مارشال بيلنغسلي​، أخرج من السياق الذي جاء فيه، ويخالف الدقة والاخطر هو تسريب هذا المستند الرسمي" داعيا "​وزارة الخارجية​ ان تقوم بالتحقيقات حول المسرّب".

وأكّد حاصباني في حديث تلفزيوني، أن "هدفي في الاجتماع كان الدفاع عن الاستقرار في لبنان وركزت في لقاءاتي مع المسؤولين الاميركيين، على استقرار ​القطاع المصرفي​ والاستمرار في دعم ​الجيش اللبناني​،" مشيرا الى ان "الاميركيين لا ينتظروا رأينا ليتخذوا موقفاً من ​حزب الله​، وهذا رأيهم فيما نحن لدينا رأينا ايضا، والهدف الاساسي لدينا حماية لبنان من العقوبات الاميركية"، مضيفا ان "انا شددت في واشنطن على الا تتخذ الادارة الاميركية اي خطوات قد تزعزع الاستقرار في لبنان"، وإذ لفت حاصباني الى ان "الاجتماعين حصلا بشكل منفصل، ولم نكن في اجتماع واحد مع وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​،" سأل: "لماذا لم يتم تسريب ​تقارير​ اجتماعات باقي الوفود في واشنطن؟".