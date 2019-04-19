سأل عضو كتلة "الجمهورية القوية" وهبي قاطيشا عن سبب حرمانه الراتب الذي استمثره في الجيش على مدى 40 عاما، مشيرا الى ان هذه الأموال هي حقه وهي الاموال التي اخذتها الدولة لاستثمارها مقابل فائدة.
واضاف في حديث تلفزيوني: "لا مانع لدينا كنواب ان نقدم رواتبنا للدولة بشرط ان تحقق الدولة حلمنا بالقيام بإصلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا: أموالي من تقاعد الجيش حقي الذي أخذته الدولة لاستثماره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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