قاطيشا: أموالي من تقاعد الجيش حقي الذي أخذته الدولة لاستثماره

سأل عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" ​وهبي قاطيشا​ عن سبب حرمانه الراتب الذي استمثره في ​الجيش​ على مدى 40 عاما، مشيرا الى ان هذه الأموال هي حقه وهي الاموال التي اخذتها الدولة لاستثمارها مقابل فائدة.

واضاف في حديث تلفزيوني: "لا مانع لدينا كنواب ان نقدم رواتبنا للدولة بشرط ان تحقق الدولة حلمنا بالقيام بإصلاح".