نقلت قناة الـ LBC عن عائلة مصور "​سكاي نيوز​ عربية" المخطوف في ​سوريا​ ​سمير كساب​ تأكيدها أن ​وزارة الخارجية​ أبلغتها أن كساب قتل منذ مدة في سوريا.

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: الخارجية أبلغت عائلة سمير كساب أنه قتل منذ مدة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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