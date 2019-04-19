علوش: للبدء بإصلاحات مالية واقتصادية تمكن لبنان من وضع حد للركود والتدهور

شدد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ على "أهمية أن تكون القوانين ومن خلالها صناعة العدالة رافدا أساسيا من روافد الحرية الشخصية والمجتمعية. وبذلك ينبغي على السلطة القائمة اتاحة الفرصة للفرد لتحقيق ذاته بما يضفي مزيدا من القدرة على مواجهة التحديات، خاصة في ظل ظروف أقل ما يقال فيها انها معقدة وتحتاج إلى إدارة حكيمة للتعامل معها".

وخلال تمثيله رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في مسابقة المحكمة الصورية العربية السادسة في ​طرابلس​، لفت إلى "صعوبة المرحلة وضرورة ان تبدأ الحكومة بإصلاحات مالية واقتصادية تمكن ​لبنان​ من وضع حد للركود الشديد والتدهور الحاصل في مجمل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية"، مشيدا بـ "المواقف التي صارح بها الحريري اللبنانيين عبر وسائل الإعلام ونفيه أي مس ب​سلسلة الرتب والرواتب​ وأجور ذوي الدخل المحدود".