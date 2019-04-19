قصارجي ترأس رتبة سجدة الصليب في كاتدرائية الملاك رافائيل في بعبدا

ترأس رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي رتبة سجدة الصليب في كاتدرائية الملاك رافائيل في بعبدا- برازيليا، عاونه فيها النائب الأسقفي العام المونسنيور رفائيل طرابلسي والأبوان يوسف خالد وكرم شماشا، وخدمت الصلاة جوقة الكاتدرائية بقيادة الشماس عماد شمعون، في حضور أبناء الطائفة الكلدانية في لبنان وعراقيين لاجئين وأبناء الرعية ومؤمنين.
وألقى الأب ابراهيم سعد عظة تحدث خلالها عن "أهمية هذه الرتبة العظيمة" وما تمثله من "تضحيات في سبيل الله القدوس".
ثم أقيم زياح الصليب، حيث سار المؤمنون وراء نعش المسيح ورنموا تراتيل الآلام.
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