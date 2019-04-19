الأبرشية المارونية في استراليا أحيت رتبة سجدة الصليب بحضور موريسون ونواب

ترأس راعي الأبرشية المارونية في ​استراليا​ المطران انطوان شربل طربيه، ​رتبة سجدة الصليب​، على مذبح ​كنيسة مار شربل​ في بانشبول- ​سيدني​، بمشاركة رئيس الدير الأب لويس الفرخ ورهبان وكهنة.

وشارك في المناسبة رئيس ​حكومة​ استراليا ​سكوت موريسون​ وعقيلته، ممثل زعيم المعارضة ​طوني بورك​، ​السفير اللبناني​ ​ميلاد رعد​ والقنصل اللبناني العام في سيدني شربل معكرون، وزير ​الهجرة​ دايفيد كولمان، رئيس الوزراء السابق طوني ابوت، النائب الفديرالي جايسن كلير والنواب المحليون صوفي كوتسس وجهاد ديب ووندي ليندساي وفيليب رادوك، رئيس بلدية كانتربري بانكستاون كال عصفور والأعضاء ناديا صالح وجورج زخيا وأنطوني اسحق وراشيل حريقة، القنصل الفخري في تازمانيا فادي الزوقي، رؤساء روابط ومؤسسات وجمعيات وفاعليات الجالية اللبنانية وآلاف المؤمنين.

والقى طربيه عظة تحدث فيها عن معاني ​الجمعة العظيمة​ وصلب ​السيد المسيح​ وقيامته في ​عيد الفصح​ المجيد.

وبعد انتهاء الزياح تناول موريسون والرسميون الغداء إلى مائدة الدير.