بالأسماء.. ختام مسابقة "إبداع 7" للجامعات والمعاهد العليا وإعلان الفائزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الجمعة، حفل ختام النسخة السابعة لمسابقة "إبداع" للجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الخاصة، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أقيم على مسرح جامعة القاهرة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، عن أمنياته في أن يحقق أبناء مصر طموحاتهم وآمالهم بما يساهم في تحقيق التقدم لوطننا العزيز في ظل مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة ترتكز على اكتشاف ودعم الشباب الموهوبين في شتى المجالات وتشجيعهم للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة.

وقال صبحي إن الوزارة تعمل على تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم من خلال البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية في ضوء تضافر جهود الدولة.

وأشار إلى أن رؤية وزارة الشباب والرياضة تستهدف تحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بكيان الشباب المصري من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بما يؤدي إلى تعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية.

من جانبها، قالت إسراء أحمد من جامعة المنصورة، في كلمتها نيابة عن طلاب "إبداع" المشارك بالمسابقة، إن المسابقة ليست مجرد مجال تنافسي بل مجال تدريب عملي مستمر مدعوماً بخبرات نخبة من المتخصصين في جميع مجالات المسابقة.

ونيابة عن الفنانين المُحكّمين، أكدت الكاتبة نوال مصطفى في كلمتها أن مسابقة "إبداع" مسابقة فريدة من نوعها، وهي مبشرة بكل الخير فالشباب هم قادة المستقبل وأمل الوطن، وأشارت إلى أن المسابقة منحتهم أفاقاً رحبة ونحن نقرأ ونسمع ونتحاور مع الطلاب المبدعين.

يشار إلى أنه شارك بالمسابقة 6500 طالب مُبدع يمثلون 145 جامعة حكومية ومعاهد عليا وأكاديميات خاصة تنافسوا في ما يقرب من 23 مجالاً في الفنون الشعبية والتشكيلية، والعروض المسرحية والموسيقى، والغناء، والابتكارات العلمية، ومجال الطالب والطالبة المثالية، والشعر والإنشاد الديني، والسيناريو والحوار وغيرها من المجالات خلال فترة زمنية بلغت 10 شهور كاملة على مسرح وزارة الشباب والرياضة حيث يبلغ مجموع جوائز مسابقة إبداع لطلاب الجامعات 4 مليون جنية مصري.

Advertisements

وفي نهاية الحفل، كرّم الدكتور أشرف صبحي فرق عمل أغاني "تقدر تكون، أغنية إبداعنا"، كما قام بتوزيع الجوائز على الفائزين الحاصلين على المركز الأول بمسابقة إبداع بجميع المجالات.

والحاصلون على المراكز الأولى هم:

الحاصل على المركز الأول بمسابقة إبداع 7 مسابقة "الشعر الفصحى" الطالب المبدع أحمد حسن جامعة قناة السويس 20 ألف جنيه، المركز الأول مسابقة "الشعر بالعامية" مصطفى عبدالعزيز جامعة حلوان 20 ألف جنيه، مسابقة "شعر كلمات الأغاني"، المركز الأول، كريم أسامة جامعة بورسعيد 20 ألف جنيه، مسابقة "القصة القصيرة"، المركز الأول، أحمدعبدالعاطي جامعة القاهرة 20 ألف جنيه مسابقة "الرواية"، على محمد فرغلي 20 ألف جنيه، مسابقة "السيناريو والحوار" المركز الأول بدر أحمد جامعة الأزهر 20 ألف جنيه، مسابقة "التأليف المسرحي"، المركز الأول أحمد أبو السعد، 20 ألف جنيه، مسابقة "الإنشاد الديني"، المركز الأول أحمد يوسف، جامعة دمنهور 20 ألف جنية، مسابقة "الأفلام القصيرة للمتخصصين" المركز الأول مروان طارق جامعة الإسكندرية "20 ألف جنيه"، مسابقة "الأفلام القصيرة غير متخصص"، المركز الأول أمل أشرف جامعة عين شمس، مسابقة "الطالب المثالي" المركز الأول محمود محيي، جامعة كفر الشيخ، مسابقة "التصوير الزيتي غير متخصص"، المركز الأول أحمد حسام جامعة القاهرة، مسابقة "التصوير الزيتي متخصص" المركز الأول، روضة خالد جامعة المنصورة.

وفي مسابقة "التصوير الضوئي غير متخصص"، المركز الأول تقى عماد الدين جامعة حلوان، مسابقة "التصوير الضوئي متخصص" المركز الأول أسامة محمد جامعة بدر، مسابقة "الأشغال الفنية غير متخصص"، المركز الأول أحمد إيهاب جامعة سيناء، مسابقة "الأشغال الفنية غير متخصص"، المركز الأول أحمد إيهاب جامعة سيناء، مسابقة "الأشغال الفنية متخصص" إسراء جمال جامعة حلوان، مسابقة "الجرافيك والطباعة الفنية غير متخصص" المركز الأول منة الله محمد، جامعة المنصورة، مسابقة "الجرافيك والطباعة الفنية متخصص"، المركز الأول، عمر محمد جامعة طنطا، مسابقة "المراسل التليفزيوني غير متخصص"، المركز الأول، محمد حافظ، جامعة المنصورة، مسابقة "المراسل التليفزيوني متخصص"، المركز الأول إسراء العطار جامعة المنصورة، مسابقة "الابتكارات العلمية وريادة الأعمال المركز الأول مصطفى صلاح عبدالقادر.

وفي مسابقة "الابتكارات العلمية مجال البيئة والزراعة"، المركز الأول جامعة القاهرة، مسابقة الابتكارات العلمية مجال الخدمات التقنية والتكنولوجية، المركز الأول، معهد المنصورة العالي للتكنولوجيا، مسابقة الابتكارات العلمية الهندسية المركز الأول المعهد التكنولوجي بالعاشر، مسابقة "الغناء الفردي"، المركز الأول أمنية أبو بكر، جامعة حلوان، مسابقة "العزف الفردي غير متخصص" المركز الأول يوسف مصطفى جامعة الإسكندرية، مسابقة "العزف الفردي متخصص"، المركز الأول يحيي رمضان، أكاديمية الفنون معهد الموسيقى العربية، مسابقة المجالات العلمية "المبادرات الجماعية" المركز الأول جامعة 6 أكتوبر، مسابقة "الدوري الثقافي والمعلوماتي" المركز الأول جامعة القاهرة.

كما مسابقة "الإنشاد الديني" المركز الأول جامعة القاهرة، مسابقة "الفنون الشعبية متخصص" المركز الأول جامعة أسيوط، مسابقة "الفنون الشعبية غير متخصص" المركز الأول جامعة عين شمس، مسابقة "العروض المسرحية متخصص"، المركز الأول أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية دراما الشحاتين، مسابقة "العروض المسرحية غير متخصص"، المركز الأول جامعة القاهرة، مسابقة "العزف الموسيقي الجماعي متخصص" المركز الأول أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية، مسابقة "العزف الموسيقي الجماعي غير متخصص"، المركز الأول جامعة الإسكندرية، مسابقة "الغناء الجماعي"، المركز الأول جامعة دمنهور، وحصلت جامعة القاهرة على جائزة درع التميز للعام الثاني على التوالي.

وتضمن حفل ختام مسابقة "إبداع 7" تقديم أوركسترا وزارة الشباب والرياضة لمجموعة من الفقرات الموسيقية بالمسرح المكشوف ثم مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية لطلاب الجامعات منها (غريبة منسية، أنا عيني عليك، ياللي سامعني)، كما شمل مجموعة من الفقرات للفنون الشعبية التي أبهرت الحضور.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والمشرفين على مسابقة "إبداع 7" منهم: فتوح أحمد، والمايسترو سليم سحاب، والفنانة نادية مصطفى، والفنان محمود الحديني، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات العامة.