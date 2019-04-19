"حساسين": مشاركة المصريين في الاستفتاء ستتفوق على أي استحقاقات سابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

اعتبر الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، كل صوت من أصوات المصريين بالخارج والداخل من الذين يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمثابة طلقة فى قلوب قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وأعرب "حساسين"، عن ثقته في أن مشاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ستكون غير مسبوقة وستكون من أعلى المشاركات في جميع الاستحقاقات السياسية السابقة سواء بالاستفتاء على الدساتير السابقة أو تعديلاتها أو في أي انتخابات رئاسية أو برلمانية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن السبب في ذلك يرجع إلى تأكيد المصريين للعالم كله أنهم هم وحدهم الذين يصنعون مستقبل مصر، ويرفضون أي وصايا عليهم من أي جهة أو جماعة، وأن ردهم على دعاوى قوى الشر والظلام والإرهاب لهم بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون أمام صناديق الاستفتاء.