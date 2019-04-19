برلماني مناشدًا الأهالي: المشاركة في الاستفتاء واجب وطني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

ناشد النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، أهالي المحافظة بضرورة المشاركة بنسبة كبيرة في الاستفتاء على تعديل الدستور، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وفرض على كل مواطن يحب الدولة المصرية.

وطالب محيي الدين، مواطني الدولة أجمع بالمشاركة بقوة في الاستفتاء للرد على الحملات المغرضة التي تصدرها الجماعات المشبوهة عن الوضع في مصر.

ولفت إلى أن المشاركة في الاستفتاء تعكس حجم النضج السياسي للشعب المصري، الذي مرّ بثورتين عظام وانتخابات رئاسية وبرلمانية شهدت نزاهة وحيادية شهد بها العالم.

وسيجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، غدًا السبت والأحد والاثنين، (20 و21 و22 أبريل) للمقيمين داخل البلاد.